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La doublure de Donnarumma part pour presque 50 millions d’euros

AC
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La doublure de Donnarumma part pour presque 50 millions d’euros

Il ne fallait pas se frotter à Gigio. Le gardien international anglais de 23 ans James Trafford quitte Manchester City pour Leeds United contre près de 46 millions d’euros selon The Athletic. Arrivé il y a un an chez les Skyblues, l’ancien de Burnley part retrouver du temps de jeu. Arrivé un mois avant Gianluigi Donnarumma, l’Anglais a rapidement vu le poste de titulaire être attribué au géant italien.

L’habituelle valse des gardiens

Trafford n’aura joué que quatre petits matchs de Premier League lors de la saison 2025/2026, se contentant des rencontres de FA Cup et de Carabao Cup. Ce rôle sera le nouveau de Gerónimo Rulli, qui devrait débarquer de Marseille prochainement. Chez les Peacocks de Leeds, le récent troisième de la Coupe du Monde remplacera l’ex-lyonnais Lucas Perri, annoncé du côté du Torino.

Le jeu des cages musicales.

Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

AC

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