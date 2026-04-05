S’abonner au mag
  • FA Cup

Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

TB
2 Réactions
Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

Demandez le programme ! On connaît les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la FA Cup, outre-Manche. Opposé à West Ham, Leeds a en effet validé son ticket après la séance de tirs au but. Les Peacocks se sont pourtant fait très peur, eux qui menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel avant de concéder deux buts en trois minutes. Une prolongation plus tard, et alors qu’Alphonse Areola était sorti blessé au mollet côté Hammers, Lucas Perri s’est finalement mué en héros en repoussant les tentatives de Jarrod Bowen et de Pablo.

Vers une finale Chelsea-Manchester City ?

En demi-finales, Leeds défiera Chelsea, qui n’aura plus que ça pour sauver sa saison. L’autre affiche opposera Manchester City à Southampton, qui a réalisé le gros coup de ces quarts de finale en montrant la sortie à Arsenal. Les deux rencontres auront lieu le week-end du 25 avril à Wembley, avant la grande finale le 16 mai prochain.

Un an après Crystal Palace, peut-on avoir une nouvelle surprise ?

Une polémique autour d’un geste de Rayan Cherki

TB

À lire aussi
Logo de l'équipe Arsenal
Arsenal choke en FA Cup
  • FA Cup
  • Quarts
  • Southampton-Arsenal (2-1)
Arsenal choke en FA Cup

Arsenal choke en FA Cup

Arsenal choke en FA Cup
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Monaco - Marseille (2-1)
Revivez Monaco - Marseille (2-1)

Revivez Monaco - Marseille (2-1)

Revivez Monaco - Marseille (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.