Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

Demandez le programme ! On connaît les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la FA Cup, outre-Manche. Opposé à West Ham, Leeds a en effet validé son ticket après la séance de tirs au but. Les Peacocks se sont pourtant fait très peur, eux qui menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel avant de concéder deux buts en trois minutes. Une prolongation plus tard, et alors qu’Alphonse Areola était sorti blessé au mollet côté Hammers, Lucas Perri s’est finalement mué en héros en repoussant les tentatives de Jarrod Bowen et de Pablo.

Vers une finale Chelsea-Manchester City ?

En demi-finales, Leeds défiera Chelsea, qui n’aura plus que ça pour sauver sa saison. L’autre affiche opposera Manchester City à Southampton, qui a réalisé le gros coup de ces quarts de finale en montrant la sortie à Arsenal. Les deux rencontres auront lieu le week-end du 25 avril à Wembley, avant la grande finale le 16 mai prochain.

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