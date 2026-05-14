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Un international Espoirs choisit le Maroc

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Un international Espoirs choisit le Maroc

Son choix est fait. Ayyoub Bouaddi a choisi de défendre les couleurs du Maroc. Le milieu lillois porte actuellement le brassard dans l’équipe de France Espoirs de Gérald Baticle, avec lesquels il a été sélectionné à dix reprises. L’homme aux quasiment 100 matchs avec les Dogues, né en 2007, a donc préféré les Lions de l’Atlas, qui co-organisent le prochain mondial.

Avant 2030, le joueur de 18 ans pourrait être appelé dans la liste des 26 du sélectionneur Mohamed Ouahbi. Après Brahim Díaz, Neil El-Aynaoui, ou encore Rayane Bounida, de l’Ajax, le Maroc continue d’attirer des jeunes talents. 

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