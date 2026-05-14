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PSG-Arsenal : les demandes pour regarder la finale au Parc explosent

TJ
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PSG-Arsenal : les demandes pour regarder la finale au Parc explosent

Quatre Parc des Princes ! C’est ce que le PSG aurait pu remplir pour la retransmission de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le samedi 30 mai prochain, annoncée il y a quelques jours. Ce jeudi, le club annonce avoir reçu « plus de 200 000 demandes », sachant que la billetterie ouvrira mardi prochain, ce qui correspond à un peu plus de quatre fois la capacité de l’enceinte parisienne.

Un prix de départ à 19 euros

Les 47 000 billets seront mis en vente par phrases, avec une priorité pour les abonnés qui n’ont pas eu le précieux sésame pour Budapest. Ils seront commercialisés à partir de 19 euros, sans que le détail des tarifs ne soit annoncé par le club parisien. Ce qui présage en général des prix peu populaires. L’engouement autour de l’événement, organisé une nouvelle fois un an après la finale de Munich, témoigne tout de même de l’attente des supporters parisiens autour de l’événement.

À Paris, c’est un peu partout qu’il va falloir réserver une place pour pouvoir mater le match dehors.

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TJ

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