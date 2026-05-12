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La finale de Ligue des champions retransmise au Parc des Princes

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La finale de Ligue des champions retransmise au Parc des Princes

Grande fête à venir au Parc. Comme pour la finale victorieuse de la saison dernière face à l’Inter (5-0), le Paris Saint-Germain va installer des écrans géants dans son stade pour retransmettre la finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai, à 18 heures. Le club parisien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi matin.

Priorité aux fidèles

Comme la saison dernière également, la priorité d’accès à la billetterie sera d’abord accordée aux abonnés, puis ensuite aux bénéficiaires du programme « MyParis ». Il y a un an, l’intégralité des places avaient été vendues. Les tarifs pour les fidèles variaient aux alentours des 25 euros. Sans compter ensuite la revente pour le grand public, qui s’était située dans des sphères bien plus élevées.

En revanche, malgré la volonté affichée du maire de Paris Emmanuel Grégoire, aucune fan zone ne sera installée dans la capitale française. La faute à la préfecture de police, qui s’est dite « défavorable » à cette initiative en raison de la tenue de plusieurs concerts à Paris le soir-même.

Imaginez tout ce beau monde pour voir le but du sacre inscrit par Gabriel sur corner à la 89e minute.

Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens

VM

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