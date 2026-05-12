Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

Il faut savoir être beau perdant. La cérémonie des trophées UNFP a réservé quelques surprises, mais c’est sans doute celles-là que l’on attendait le moins. Les deux anciens Marseillais, Didier Drogba et Adil Rami, ont souhaité bonne chance aux joueurs du Paris Saint-Germain à quelques semaines de leur deuxième finale de Ligue des champions.

« Je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français », a déclaré l’illustre attaquant ivoirien avant d’ajouter : « Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur. »

Adil Rami, porte-parole du football

Le désormais consultant pour Ligue 1+ Adil Rami n’a de son côté pas manqué de faire part de l’admiration qu’il porte au football proposé par les Parisiens. « Sincèrement, merci au PSG pour cette qualification en finale de Ligue des champions, elle est méritée, elle est belle », a-t-il prononcé avant de conclure son discours par un « merci pour le football ».

Comme on dit : à jamais les premiers.

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