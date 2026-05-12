S’abonner au mag
  • France
  • Trophées UNFP

Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

TC
10 Réactions
Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

Il faut savoir être beau perdant. La cérémonie des trophées UNFP a réservé quelques surprises, mais c’est sans doute celles-là que l’on attendait le moins. Les deux anciens Marseillais, Didier Drogba et Adil Rami, ont souhaité bonne chance aux joueurs du Paris Saint-Germain à quelques semaines de leur deuxième finale de Ligue des champions.

« Je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français », a déclaré l’illustre attaquant ivoirien avant d’ajouter : « Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur. »

Adil Rami, porte-parole du football

Le désormais consultant pour Ligue 1+ Adil Rami n’a de son côté pas manqué de faire part de l’admiration qu’il porte au football proposé par les Parisiens. « Sincèrement, merci au PSG pour cette qualification en finale de Ligue des champions, elle est méritée, elle est belle », a-t-il prononcé avant de conclure son discours par un « merci pour le football ».

Comme on dit : à jamais les premiers.

Sondage : Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
76
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.