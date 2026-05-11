Une première étape vers le mondial pour Neymar

Petit à petit, l’espoir fait son nid. Plus apparu sous le maillot auriverde depuis octobre 2023, Neymar s’accroche toujours à son rêve de Mondial et fait tout pour. Selon les informations de plusieurs médias brésilien en notamment Globo Esporte, l’ancien parisien ferait en tout cas partie de la pré-liste de Carlo Ancelotti pour la grande messe de l’été.

Si la tendance n’est semble-t-il pas à passer le cut, c’est tout de même un véritable lueur d’espoir pour le numéro 10 que toute la planète foot espère voir en Amérique du Nord entre juin et juillet, sous son meilleur jour toutefois.

Fin du suspense dans une semaine.

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