Un Éder peut en cacher un autre. Rejoint par le Real Betis en Liga ce vendredi, la fin de saison du Real Madrid est longue et galère. Longue parce que Kylian Mbappé n’ont aucun trophée à se mettre sous les dents (la Youth League exceptée), et galère parce que les blessures s’enchaînent. En plus de Thibault Courtois, Rodrygo et Adra Güler, sur le flanc, le Real Madrid a dit au revoir à Éder Militão. Carlo Ancelotti peut s’inquiéter.

Une récidive

Contre Alavès en milieu de semaine, le défenseur central s’est blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Il devra passer sur le billard, indique la Cadena Cope ce samedi. Cette blessure va contraindre le Brésilien à manquer le Mondial. Il avait déjà manqué quatre mois de compétition après une blessure au même endroit, contractée en décembre. Si Marquinhos devrait être du voyage aux Amériques cet été, les solutions défensives du Brésilienne ressemble à l’Amazonie si elle n’avait pas d’arbres : le désert. Bremer, Léo Perreira ou encore Roger Ibañez devraient être convoqués.

C’est le Brésil ou le Venezuela ?