Un monument du foot allemand tombe en quatrième division

Il n’y a pas que le foot français qui se porte mal. C’est un coup de tonnerre dont se seraient bien passés les fans munichois. Enfin pas tous, ceux du Bayern 1860 plus exactement. Loin des strass de leur voisin du Bayern, les supporters du TSV 1860 München ont appris dans la journée la relégation administrative de leur club en quatrième division, la Regionalliga Bayern. Le club a confirmé l’information dans un communiqué publié sur son site en fin d’après-midi.

Encore une histoire d’actionnaire

En cause, un actionnaire, Hasan Ismaik, qui n’a pas su montrer de garantie à la fédération allemande. « Le club TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA (la société du club professionnel) n’obtiendra pas l’agrément de la Fédération allemande de football (DFB) pour accéder à la troisième division, faute d’avoir fourni dans les délais impartis les justificatifs de solvabilité requis. Ce refus est dû au non-respect d’un engagement financier par notre actionnaire Hasan Ismaik et les sociétés qui lui sont liées », peut-on lire sur son site.

Le club a aussi annoncé déjà travailler avec des « experts et des consultants spécialisés en droit des faillites » dans le but « d’assurer la continuité des activités tout en préservant les droits et les intérêts de l’entreprise et en développant, avec nos partenaires, des perspectives d’avenir viables. »

🚨OFFICIEL : Le TSV 1860 München n'a PAS pu fournir les documents demandés par la DFB. Conséquence : Le 1860 évoluera en Regionalliga (D4) la saison prochaine ! Dans un communiqué que nous avons reçu, le directeur général Manfred Paula n'a pas caché sa déception. « Je… pic.twitter.com/RMYDneic9I — Le FUSSBALL (@LeFussballMedia) June 3, 2026

Manfred Paula, directeur général, et Gernot Mang, président, ont regretté les manquements de l’actionnaire et se tournent donc désormais vers la saison prochaine. Vainqueur de la Bundesliga en 1966 et de deux Coupes d’Allemagne en 1942 et 1964, le TSV avait tranquillement terminé à la huitième place de 3. Liga cette saison, avec notamment Kevin Volland dans ses rangs. Déjà relégué au même échelon en 2017, le club n’avait pas mis longtemps à remonter, remportant la quatrième division dans la foulée.

Nul doute que les supporters ne jettent leurs derniers espoirs dans cette quête.

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