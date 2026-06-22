Pronostic Argentine Autriche : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Ce 22 juin, à 19 heures, l’Argentine défie l’Autriche pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse complète, les cotes et notre pari recommandé : victoire de l’Argentine.

Informations clés L’Argentine reste sur une série de 5 victoires consécutives.

Messi a été l’auteur d’un triplé contre l’Algérie.

L’Autriche a battu la Jordanie 3-1.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité de 70 649 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Argentine Lionel Scaloni Entraîneur Autriche Ralf Rangnick

L’Argentine aborde cette rencontre face à l’Autriche avec une confiance en béton. Les hommes de Lionel Scaloni ont démarré fort avec une victoire convaincante 3-0 contre l’Algérie. Lionel Messi, auteur d’un triplé, est au sommet de son art. Du côté autrichien, le succès 3-1 contre la Jordanie a montré une équipe capable de répondre présente. L’Autriche sera bel et bien l’adversaire le plus coriace des Argentins dans ce groupe J.

Forme récente de l’Argentine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie V 10/06/2026 Argentine 3-0 Islande V 07/06/2026 Argentine 2-0 Honduras V 31/03/2026 Argentine 5-0 Zambie V 27/03/2026 Argentine 2-1 Mauritania V

L’Argentine surfe sur une série impressionnante de victoires. Aucun faux pas, des buts à la pelle et une défense imperméable. Messi semble en grande forme et est en quête de records. Avec une attaque en feu, difficile d’imaginer l’Argentine trébucher.

Forme récente de l’Autriche

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Autriche 3-1 Jordanie V 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie V 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud V 27/03/2026 Autriche 5-1 Ghana V 18/11/2025 Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine N

L’Autriche reste un outsider à surveiller qui reste sur une série de 4 victoires consécutives, dont une bonne entrée en lice contre la Jordanie (3-1). Ralf Rangnick peut compter sur des joueurs expérimentés, mais face à l’Argentine, la tâche s’annonce ardue. Avec un style de jeu intense et un pressing haut, ils espèrent surprendre l’Albiceleste.

Historique des confrontations

L’Argentine et l’Autriche ne se sont pas croisés récemment.

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En football, rien n’est jamais acquis, mais l’Argentine a tous les atouts pour confirmer sa suprématie. Pour suivre le parcours des autres équipes, consultez notre article sur le scénario pour la qualification de l’équipe de France au Mondial 2026.

En direct : Argentine - Autriche (0-0)