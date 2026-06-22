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La France qualifiée pour les 16es si...

TM
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La France qualifiée pour les 16es si...

Les trois points ou rien. Victorieuse du Sénégal pour son entrée en lice (3-1), l’équipe de France affronte ce soir l’Irak à 23 h pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Une rencontre qui peut déjà permettre aux hommes de Didier Deschamps de valider leur ticket pour les seizièmes de finale.

Pour se qualifier dès ce soir, c’est très simple : il faut impérativement gagner. Avec trois points, les Tricolores n’ont même pas à s’intéresser au résultat de Norvège-Sénégal, qui démarrera dans la foulée de leur rencontre.

En quête de la première place

En revanche, si les Bleus venaient à faire un nul, ou pire à perdre face aux Lions de Mésopotamie, ils devraient attendre leur confrontation face à la Norvège vendredi prochain pour s’assurer une place en seizièmes de finale.

Le résultat de Norvège-Sénégal peut tout de même avoir son importance pour la quête de la première place. Avec le nouveau règlement de cette édition 2026, si deux nations possèdent le même nombre de points à la fin des trois matchs, le premier critère pour les départager est la confrontation directe. 

À ce jour, seuls le Mexique, l’Allemagne et les États-Unis sont déjà qualifiés.

Pourquoi le match France-Irak pourrait se terminer plus tard que prévu

TM

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