Gianni Infantino s’affiche avec une légende du foot français

L’amour du maillot et de la patrie. Inconditionnel amoureux et supporter emblématique de l’équipe de France, Clément d’Antibes, de son vrai nom Clément Tomaszewski, a assisté à son 310e match des Bleus ce lundi soir face à l’Irak (3-0), et son 40e en Coupe du monde. À 78 balais, Monsieur équipe de France ne s’en cache pas, il vit « [s]a dixième et dernière Coupe du monde », comme il nous l’a révélé. Alors pour marquer le coup, le président de la FIFA Gianni Infantino lui a préparé une belle petite surprise.

Rêve éveillé

« La FIFA m’a carrément invité en loges officielles ! C’était fabuleux. D’un coup, je vois Christian Karembeu, Youri Djorkaeff, Gianni Infanto et Philippe Diallo. Je me dis “putain, mais c’est tout pour moi ça ?” J’étais vraiment sur un nuage. Avec Christian et Youri, on a bien discuté, il y a eu des anecdotes. On a pris des photos, ils m’ont offert une plaquette, un ballon et m’ont signé le maillot. Je le vois comme une reconnaissance. Ils avaient du respect pour moi, comme si on se connaissait depuis 40 ans. J’avais les larmes qui montaient, je me suis dit que je rêvais. J’avais l’impression d’être tout en haut de l’Himalaya, je suis encore abasourdi… »

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Outre sa surprise, il a aussi été victime de la météo et des orages qui ont provoqué une interruption de plus de deux heures à la mi-temps. Ce qui ne l’a absolument pas dérangé : « J’étais malheureux pour mes copains qui étaient en tribunes et qui avaient tous des imper’. Mais je voulais aussi que l’interruption s’étire pour continuer à profiter avec les champions du monde 98 en loges ! (Rires.) »

Depuis un certain 16 juin 1982 à Bilbao, date de son premier match en Coupe du monde, Clément d’Antibes estime qu’il a dépensé environ « 90 000 euros » pour se rendre à chacun des Mondiaux et supporter les Bleus.

Une question reste en suspens : mais qu’a-t-il donc fait de son coq Balthazar pendant cette soirée ?