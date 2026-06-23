BREAKING NEWS : France-Irak a repris !

Faut vraiment aimer le foot pour rester jusqu’ici. Après deux très grosses heures d’interruption en raison des intempéries, France-Irak a enfin repris ! Pour rappel, la France mène 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé au quart d’heure de jeu. On est passé par toutes les émotions pendant cette mi-temps qui est la plus longue de toute l’histoire du Mondial : la menace d’orages d’abord, puis les trombes d’eau !

Les joueurs sont revenus sur la pelouse aux alentours de 1h40 heure française, et se sont échauffés sur une pelouse qui s’apparente davantage à un marécage. Qu’importe, la FIFA a décidé que la rencontre allait à son terme ! Les supporters ont regagné les tribunes et la fête peut continuer… sans blessures, espérons.

Pour nos insomniaques, ça se passe ici !