Les raisons de la (très) longue interruption de France-Irak

Le bazar complet. Près d’une heure et demie après l’interruption de France-Irak, le jeu n’a toujours pas repris à Philadelphie. Et la règle ici est simple : s’il y a un éclair dans un rayon de 13 kilomètres du stade, tout événement sportif est immédiatement arrêté. Il faut ensuite attendre que la foudre ne frappe plus durant les 30 minutes suivantes pour que le sport puisse reprendre ses droits.

Pas de seuil fixé par la FIFA

À noter que dans ce cas exceptionnel, la FIFA n’a pas vraiment de règle écrite : pas de durée maximum, chaque situation est étudiée cas par cas. D’où les reports successifs qui nous creusent actuellement les cernes.

La soirée rêvée des insomniaques.