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Fumée noire pour Bordeaux

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Fumée noire pour Bordeaux

Ce n’est plus un appel, c’est une complainte. Alors que les Championnats nationaux, Ligue 2 et Ligue 3 en tête, reprennent ce week-end, les Girondins de Bordeaux attendent toujours avant de connaître leur avenir. Et ce n’est pas ce jeudi soir qu’ils seront statués : après une réunion devant le CNOSF, le comité national olympique du sport français, rien n’a été encore tranché, selon Foot Amateur et L’Équipe. Le comité aurait proposé le renvoi devant la commission d’appel de la DCNG. Si tel était le cas, le comité exécutif de la FFF devrait alors prendre le relais. La décision du CNOSF devrait être rendue publique ce vendredi.

Deux possibilités selon le choix du comex

Deux chemins seraient alors possibles pour le comex. En premier lieu, un nouvel examen de la situation financière des Girondins de Bordeaux, après le relais entre Gérard Lopez et le fonds d’investissement Sport Capital, qui a racheté le club pour un euro symbolique le 15 juillet dernier.En second lieu, si le comité exécutif de la fédé ne suivait pas l’avis du CNOSF, Bordeaux pourrait chuter en sixième division. Cinq ans après la Ligue 1, la liquidation judiciaire planerait encore.

D4, D6… Sortez les mots fléchés.

Les Girondins de Bordeaux se séparent de leur coach

UL

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