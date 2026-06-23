France-Irak : le match suspendu à cause de la pluie, reprise annoncée à 1h du matin

La mi-temps de France-Irak a été prolongée à cause des fortes pluies qui sont tombées sur le Lincoln Financial Field peu avant la pause. Selon les dernières informations, le match devrait reprendre à 1h du matin (19h heure de Philadelphie). Les spectateurs ont été évacués dans les coursives et le stade est actuellement vide.

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Des perturbations annoncées, qui force néanmoins Didier Deschamps et ses hommes à s’adapter à cette longue pause. Tout le monde semble être dans l’incompréhension, en attendant plus d’informations concernant le retour des 22 acteurs sur la pelouse.