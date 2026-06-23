S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • France-Irak

France-Irak : le match suspendu à cause de la pluie, reprise annoncée à 1h du matin

TJ
Réactions
France-Irak : le match suspendu à cause de la pluie, reprise annoncée à 1h du matin

La mi-temps de France-Irak a été prolongée à cause des fortes pluies qui sont tombées sur le Lincoln Financial Field peu avant la pause. Selon les dernières informations, le match devrait reprendre à 1h du matin (19h heure de Philadelphie). Les spectateurs ont été évacués dans les coursives et le stade est actuellement vide.

Embed t.co

Des perturbations annoncées, qui force néanmoins Didier Deschamps et ses hommes à s’adapter à cette longue pause. Tout le monde semble être dans l’incompréhension, en attendant plus d’informations concernant le retour des 22 acteurs sur la pelouse.

 

 

 

TJ

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



20
Revivez Argentine - Autriche (2-0)
Revivez Argentine - Autriche (2-0)

Revivez Argentine - Autriche (2-0)

Revivez Argentine - Autriche (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.