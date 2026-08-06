L’Uruguay pose une de ses légendes sur son banc

Ressortez le Jabulani. Diego Forlán a été nommé sélectionneur de l’Uruguay ce jeudi. L’ancien attaquant succède à Marcelo Bielsa, parti après l’élimination de la Celeste dès la phase de groupes du Mondial 2026. En plus de l’équipe première, Forlán prendra également en charge les moins de 20 ans en vue de la Copa América de la catégorie, en janvier 2027.

Troisième meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 36 réalisations en 112 matchs, l’Uruguayen avait surtout illuminé le Mondial 2010, où il avait été élu meilleur joueur et atteint les demi-finales. Un an plus tard, il avait également remporté la Copa América, dernier titre majeur de son pays. Seize ans l’épopée sud-africaine, le voilà donc chargé de remettre la Celeste à l’endroit.

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Un CV qui tient sur un post-it

Son parcours d’entraîneur est beaucoup moins fourni. Forlán n’a dirigé que Peñarol pendant 11 rencontres en 2020, puis Atenas, en deuxième division uruguayenne, durant 12 matchs l’année suivante. Depuis, plus rien sur un banc. Il a même eu le temps de tenter sa chance sur le circuit professionnel de tennis avant que la Fédération ne décide de lui confier Federico Valverde, Darwin Núñez et toute la clique.

Le CV est léger, mais qui ne tente rien n’a rien, on va dire.

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