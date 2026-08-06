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La FIFA devrait plus de 200 millions d'euros à des clubs européens

ABS
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La FIFA devrait plus de 200 millions d'euros à des clubs européens

Si vous avez un truc à réclamer à la FIFA, c’est le moment. Après avoir oublié de payer des villes hôtes de la dernière Coupe du monde, Gianni Infantino et la FIFA auraient également omis de verser à une cinquantaine de petites écuries européennes la pension solidaire qui leur était promise suite à la Coupe du monde des clubs.

Tandis que les clubs participants européens ont bien reçu leurs récompenses monétaires, ceux-ci n’ont donc toujours rien reçu plus d’un an après la finale. Une situation qui inquiète et qui a poussé les équipes concernées à contacter l’Association européenne des clubs (EFC).

Des relations au point mort entre le foot européen et la FIFA

Le Times rapporte que la FIFA « poursuit les discussions concernant leur répartition » mais n’aurait pas tenu les clubs concernés de l’avancement du dossier. Une nouvelle friction entre l’instance internationale et le football européen dans un contexte déjà très tendu. Pour rappel, l’UEFA, l’EFC ainsi que de nombreuses fédérations européennes se sont unies contre le projet de privatisation de la Coupe du monde de la FIFA.

La goutte d’eau qui fait déborder un vase qui a déjà explosé.

Thionville : ceci est une « mini-révolution »

ABS

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