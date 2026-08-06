Newcastle mise sur la jeunesse pour remplacer Eddie Howe

Ils ont le PIF pour le choix du coach. Alors qu’Eddie Howe a quitté son poste d’entraîneur de Newcastle après cinq ans d’expérience à valoriser sur LinkedIn, c’est un jeune cadre dynamique qui le remplace. L’Allemand de 38 ans Matthias Jaissle, annoncé comme son successeur, va bien prendre les rênes des Magpies. Coach d’Al-Ahli depuis 2023, en Arabie saoudite, Sky Sports rapporte que le club anglais détenu par le fonds public d’investissement saoudien (PIF) a déboursé environ 11 millions d’euros pour l’arracher de l’ancienne équipe de Riyad Mahrez. Enfin, indemniser un club qui appartient à la même sphère…

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Un parcours cabossé en tant que joueur, linéaire en tant que coach

« Quand Newcastle United s’intéresse à vous, on y prête attention », vantait celui qui a signé un contrat de 4 ans avec les derniers 12e de Premier League. Ancien joueur miné par les blessures à Hoffenheim, Matthias Jaissle a gravi les échelons à Brøndby, pour ensuite rejoindre la galaxie Red Bull, par les jeunes de Salzbourg, puis par l’antenne Liefering en D2 autrichienne, avant de retourner chez les champions d’Autriche, sur le banc de son équipe première pendant deux ans (2021-2023).

Il devient le deuxième plus jeune coach de Premier League version 2026-2027, derrière Fabian Hürzeler (33 ans, Brighton) et connaît sa première expérience en Angleterre et dans un club des cinq grands championnats européens.

Matthias J’essaie.

Newcastle se casse-t-il la gueule ?