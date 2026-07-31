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Eddie Howe abandonne son club

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Eddie Howe abandonne son club

Cinq ans de Premier League, et jamais viré. Ce petit exploit, c’est Eddie Howe qui l’a réalisé : à la tête des Magpies depuis 2021, l’entraîneur a décidé de démissionner avant de (peut-être) se faire licencier dans le futur. Mais la principale raison de ce choix réside dans la lassitude ressentie par l’homme de 48 ans, qui devrait prendre ses distances avec le football.

Manque d’énergie, besoin d’une pause

« Après avoir consacré près de cinq ans de ma vie, de mon coeur et de mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans mon intérêt et celui du club de prendre du recul, de me ressourcer et de faire une pause », a ainsi déclaré le technicien, dans des propos repris par le site de son désormais ancien club.

Pas une surprise, et le nom de son remplaçant ne devrait pas en être une non plus.

Newcastle va perdre son capitaine

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