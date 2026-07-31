Newcastle va perdre son capitaine

Arsenal passe à la vitesse supérieure. Bruno Guimarães devrait rejoindre les Gunners en provenance de Newcastle. D’après L’Équipe, les deux clubs anglais seraient tombés d’accord pour un transfert évalué à 90 millions, hors bonus. L’international brésilien serait donc sur le point de quitter un club de Newcastle où il aura joué 195 matchs en 4 saisons et connu la Ligue des champions. Il était également régulièrement capitaine, montrant toute la dimension qu’il a pu prendre dans le club de l’Est de l’Angleterre au fil des années.

Newcastle se fait déplumer

Exit les grandes ambitions pour le PIF ? Hormis Guimarães, Newcastle a récemment perdu Anthony Gordon, Sandro Tonali et plus récemment son coach historique, Eddie Howe. 188 millions de bénéfices réinvestis dans des jeunes joueurs beaucoup moins expérimentés et, sur le papier, moins flamboyants.

Dont 30 millions sur Ewen Jaouen…

Eddie Howe va quitter Newcastle