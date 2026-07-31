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Kiki Ramos devient le premier joueur noir à jouer avec l’Argentine depuis 44 ans

MJ
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Kiki Ramos devient le premier joueur noir à jouer avec l’Argentine depuis 44 ans

Et c’était Ki, c’est ki ? Stephen « Kiki » Ramos est devenu le premier joueur noir à porter le maillot d’une sélection argentine depuis Héctor « Chocolate » Baley. C’était il y a 44 ans. Né à Port-au-Prince, en Haïti, et adopté par une famille argentine alors qu’il avait huit mois, il a grandi à Buenos Aires avant de rejoindre Vélez à l’âge de six ans. Cette saison, il a déjà marqué douze buts avec les jeunes du club, dont un quadruplé contre l’Atlético Rafaela.

Première titularisation, premier but

À 17 ans, l’ailier de Vélez a disputé ses premières minutes avec les U17 lors d’une victoire contre l’Équateur (2-1). Deux jours plus tard, Ramos a connu sa première titularisation lors d’un deuxième match amical face au même adversaire. Le joueur du Fortín en a profité pour inscrire en seconde période le but de l’égalisation (1-1), son premier sous le maillot albiceleste.

Et non, son surnom ne vient pas de Kylian Mbappé  : enfant, il répétait simplement « qui, qui, qui », jusqu’à ce que ses parents commencent à l’appeler Kiki.

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De quoi lui éviter, au moins, le fameux chant raciste.

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MJ

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