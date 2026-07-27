100 choses que les gens détestent plus que l’équipe d’Argentine

Depuis leur défaite en finale de la Coupe du monde, les Argentins ne comprennent pas pourquoi tout le monde les déteste, comme s'ils étaient les seuls à ne pas avoir vu le coup de poing de Molina, l'agression de Paredes, ou qu'ils avaient tourné le dos ostentatoirement aux Espagnols victorieux. Que Javier Milei, Lisandro Martinez et consorts se rassurent : ils ne sont pas les pires. Voici, en vrac, ce qui fait encore plus consensus en matière de détestation.

→ Javier Milei,

→ Les ASVP,

→ La petite salade qui accompagne un plat juste pour faire joli,

→ Les pompiers pyromanes,

→ Le lundi,

→ Donald Trump,

→ Gianni Infantino,

→ Les gens qui envoient un texto pour savoir si t’as reçu le mail,

→ Perdre une chaussette dans la machine à laver,

→ Les vocaux,

→ Le kebab qui a doublé de prix en 20 ans,

→ Le rugby,

→ Les « valeurs de l’ovalie »,

→ La guerre dans le monde,

→ Les génocides,

→ La famine,

→ Les épidémies,

→ Les catastrophes naturelles,

→ Tous les animaux d’Australie qui peuvent donner la mort en un mouvement,

→ Les gens qui remettent dans le placard un pot de pâte à tartiner dans lequel il n’y a même plus moyen de faire une vraie tartine,

→ Les « au jour d’aujourd’hui »,

→ Les gens qui te corrigent quand tu parles,

→ L’introduction de la défense tactique dans FIFA depuis 2018,

→ Les « sauf erreur de ma part »,

→ Les montants minimum pour utiliser la CB,

→ L’IA,

→ Toutes les formes de discriminations,

→ Les messages tièdes des instances quand il s’agit de rappeler que « le racisme, l’intolérance et la discrimination n’ont pas leur place dans le football »,

→ Devoir justifier son âge au moment d’entrer sur les sites pour adultes,

→ La pédophilie,

→ Les gens qui prononcent mal « Cagliari »,

→ Les gens qui prononcent bien « Cagliari »,

→ La canicule,

→ La canicule quand on vit sous les toits,

→ Les agents immobiliers,

→ Les digital nomads,

→ Les Ronaldix,

→ Les Messix,

→ L’autorisation des réseaux sociaux aux plus de 60 ans,

→ Remplir sa déclaration d’impôts,

→ Joffrey Baratheon,

→ Les barathons,

→ Les chasubles qui puent la transpi,

→ Un streaming qui plante toutes les deux minutes,

→ Le manque d’ambitions du Stade rennais,

→ Les Chamonix et Figolu,

→ Nicolas Canteloup et tous ses avatars,

→ Le débat chocolatine/pain au chocolat, (pain au chocolat évidemment),

→ Le débat « Nantes est-il en Bretagne ? » (ça l’est),

En Bretagne, on ne sait pas, mais Nantes est en Ligue 2.

→ Les bad hair days,

→ Le PSG qui fait croire qu’il recrute des jeunes inconnus,

→ Les leaders d’opinion qui aiment Jul depuis 2020,

→ Le mansplaining,

→ Les traces sur l’évier alors que ça fait 35 minutes que tu le nettoies,

→ Devoir accepter les cookies,

→ Le casting de Koh Lanta All Star sans Claude,

→ Quand il ne reste plus de Dragibus noirs,

→ Eric Zemmour,

→ Les syndromes prémenstruels,

→ Les règles,

→ Passer un concert derrière un gars de 2 mètres / Faire 2 mètres et se voir reprocher d’être venu à un concert,

→ Les gens qui trouvent que L’Odyssée, c’est pas si ouf (« parce que le bouquin en ancien grec est mieux »)

→ Les excuses sur Instagram pour avoir provoqué un penalty,

→ Prison Break à partir de la saison 2,

→ Les groupes qui prennent toute la place sur le trottoir,

→ Les travaux sur les lignes de RER B, C et D en même temps,

→ Les commentateurs qui disent « Albicete » au lieu de « Albiceleste »,

→ Le Puy du Fou,

→ Une sénatrice paraguayenne,

→ Les gens qui disent « Metsse »,

→ CNEWS,

→ Les Parisiens,

→ Les Provinciaux à Paris,

→ Des champions du monde 1998 qui roastent les champions du monde 2018 (et inversement),

→ Les pauses fraîcheurs,

→ La dénigrement automatique du foot féminin,

→ Les coffee shops qui ouvrent tous les 15 mètres,

→ Le colonialisme,

→ La multipropriété dans le foot,

→ Le sexisme,

→ Les maillots fourth et fifth,

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→ Les « c’était mieux avant »,

→ Les hivers qui durent six mois,

→ Les pailles en carton,

→ Un détartrage chez le dentiste,

→ Les mercatos de Chelsea,

→ Les vacances à Bar-le-Duc (no offense),

→ Faire les courses avec une envie pressante,

→ Le naufrage des Girondins de Bordeaux,

→ Les frais de livraison qui s’affichent une fois la commande effectuée,

→ Les fourchettes horaires de livraison,

→ Les bouchons qui restent accrochés à la bouteille,

→ Le comportement de Leandro Paredes en finale,

→ Les gens qui utilisent leur téléphone au cinéma,

→ Les moustiques,

→ Mettre une housse de couette,

→ La Superligue,

→ La Premier League,

→ Le nazisme,

→ Les Français qui supportent l’Argentine.

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