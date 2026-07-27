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Kylian Mbappé adresse une lettre aux Français

MJ
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Kylian Mbappé adresse une lettre aux Français

Kylian Mbappé avait encore quelques mots à sortir avant de tourner la page du Mondial. Dans une lettre envoyée à plusieurs médias intitulée « Merci », le capitaine des Bleus a remercié les supporters pour leur soutien tout au long de la compétition. « Un mois d’émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France. De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l’écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu’on a vécu ensemble, une histoire incroyable, écrit-il, avant de se souvenir de l’élimination face à l’Espagne en demi-finales et la défaite contre l’Angleterre lors de la petite finale. On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus ».

« On vous devait peut-être une plus belle fin »

Meilleur buteur de la compétition, Mbappé ne cache pas que cette récompense individuelle ne suffit pas. « Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la Coupe en plus », écrit l’attaquant du Real Madrid. « On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. »

Le capitaine a également remercié ses coéquipiers, Didier Deschamps, son staff et toutes les personnes ayant accompagné les Bleus aux États-Unis. Avant de terminer par une promesse adressée aux supporters : « On n’a pas fini de jouer ensemble. »

Objectif Coupe du monde 2030.

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MJ

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