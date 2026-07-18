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En direct : France-Angleterre (0-0)

Par Tom Binet
Réactions
En direct : France-Angleterre (0-0)
0 - 0

À jouer

Salut à tous ! Puisqu'il faut bien le jouer ce fichu match pour la troisième place, rendez-vous dans la soirée du côté de Miami.

Tâchez de ramener un peu d'enthousiasme avec vous, malgré tout.

Par Tom Binet

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