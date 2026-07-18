- Mondial 2026
- Petite finale
- France-Angleterre
En direct : France-Angleterre (0-0)
Par Tom Binet
Salut à tous ! Puisqu'il faut bien le jouer ce fichu match pour la troisième place, rendez-vous dans la soirée du côté de Miami.
Tâchez de ramener un peu d'enthousiasme avec vous, malgré tout.
France
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Angleterre
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
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Par Tom Binet