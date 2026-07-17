S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre

TB
Réactions
Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre

Changement de plan. Attendu du côté de Newcastle, Johan Manzambi s’est finalement engagé avec Aston Villa ce vendredi. Un transfert estimé à 60 millions d’euros pour celui qui a explosé aux yeux du monde avec la Suisse lors de la Coupe du monde. Le talentueux milieu offensif de 20 ans quitte donc Fribourg, son club de toujours au niveau professionnel, pour partir découvrir la Premier League.

Embed t.co

Après avoir manqué le huitième puis le quart de finale du Mondial à cause d’une contusion à un genou, le Suisse s’apprête donc à poursuivre sa progression sous les ordres d’Unai Emery. Soit son bourreau lors de la dernière finale de Ligue Europa, que Manzambi a débuté comme titulaire.

Le destin fait quand même parfois bien les choses…

Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG

TB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Magazines

TSUGI RAVES

à partir de 30€



C'est une putain de bonne question !

Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
138
35

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.