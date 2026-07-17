Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre

Changement de plan. Attendu du côté de Newcastle, Johan Manzambi s’est finalement engagé avec Aston Villa ce vendredi. Un transfert estimé à 60 millions d’euros pour celui qui a explosé aux yeux du monde avec la Suisse lors de la Coupe du monde. Le talentueux milieu offensif de 20 ans quitte donc Fribourg, son club de toujours au niveau professionnel, pour partir découvrir la Premier League.

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Après avoir manqué le huitième puis le quart de finale du Mondial à cause d’une contusion à un genou, le Suisse s’apprête donc à poursuivre sa progression sous les ordres d’Unai Emery. Soit son bourreau lors de la dernière finale de Ligue Europa, que Manzambi a débuté comme titulaire.

Le destin fait quand même parfois bien les choses…

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