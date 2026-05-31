On connaît la date du prochain back to back du PSG

Au charbon. On connaît la date du prochain trophée européen du PSG ! On s’avance un peu trop vite, mais la victoire des Parisiens en finale de Ligue des champions a une conséquence directe : le PSG affrontera Aston Villa en Supercoupe d’Europe. Le match se déroulera le mercredi 12 août prochain, à Salzbourg. Le vainqueur de la Ligue Europa a un argument de poids dans ses rangs : Unai Emery, un type qui a connu, entre 2016 et 2018, deux années de galères et de combats avec le club de la capitale. Paris pourrait également retrouver Lucas Digne, son ancien joueur.

Un an après Tottenham

En cas de victoire, le PSG pourrait remporter deux fois d’affilée la Supercoupe, un an après sa victoire au bout de la séance des tirs au but contre Tottenham (2-2, 4-3 aux T.A.B.). L’équipe de Luis Enrique peut devenir la première équipe à conserver son trophée depuis le Real Madrid, en 2016 et 2017.

Superchampions mon frère !

L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur