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Pour Nuno Mendes, le PSG « a déjà marqué l’histoire »

UL
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Un vrai Titi. Nuno Mendes a beau avoir manqué son penalty en finale de la Ligue des champions, il a cadenassé Bukayo Saka et Arsenal toute la partie et est un des fers de lance de la magnifique campagne européenne des Parisiens, doubles vainqueurs de la Ligue des champions. « Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont réussi le back-to-back, donc on est très fiers de nous. On a déjà marqué l’histoire », a commenté le Portugais en conférence de presse, rapportée par L’Équipe.

Avant de faire la chouille à Paris pour fêter son nouveau trophée, le Parisien se projette aussi sur la suite : « On va se reposer, fêter avec tout le monde. Là, je veux d’abord bien préparer la Coupe du monde. Après, on pensera à la suite. Il faut faire les choses tranquilles, doucement. » Un vrai compétiteur.

Un peu fêtard, aussi.

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