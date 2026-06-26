Quand José Mourinho faisait le cobaye pour rassurer un de ses joueurs

La piqûre du Cobra. Invité dans le podcast « Beast Mode On », le futur entraîneur du Real Madrid José Mourinho est revenu sur un épisode de sa carrière qui lui a valu une épine dans le pied… c’est le cas de le dire. Le Portugais a raconté avoir écarté un joueur qui refusait de se faire une injection d’analgésiques pour un match.

Pas d’injection, pas de terrain

« J’ai enlevé ma chaussure et ma chaussette, j’ai mis mon pied devant le docteur et je lui ai demandé de me piquer, explique le Special One. Il l’a fait et après ça mon orteil était parfait. Ensuite j’ai dit au joueur : ‘Allez, tu peux le faire aussi.’ »

Pour autant, le joueur, dont Mourinho n’a pas dévoilé l’identité, a gentiment refusé la proposition de son entraîneur. « Il ne l’a pas fait et après ça, il n’a plus joué aucun match avec moi », s’est amusé le Mou.

Alors, à vos pronostics pour trouver le joueur sain.

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