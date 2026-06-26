Norvège-France : un match pour voyager loin

Habituée aux troisièmes matchs de poule sans grand enjeu en Coupe du monde, l’équipe de France aborde ce duel avec la Norvège avec son billet pour la phase finale en poche. Mais attention : derrière la décontraction apparente (un nul suffit pour finir premier), de nombreux enjeux se cachent dans cette rencontre.

Suède, Allemagne, Pays-Bas ou Maroc puis Espagne. Ou bien Côte d’Ivoire, Brésil (ou Japon), Angleterre et enfin Argentine. Depuis mardi et les victoires française et norvégienne, l’équation de la poule I comporte de moins en moins d’inconnues et chacun peut cogiter sur le possible parcours des Bleus jusqu’en finale. Quitte à s’en faire des nœuds au cerveau. Au-delà d’une liste de noms plus ou moins ronflants, la bande de DD (ou de GS pour l’occasion) serait bien inspirée de rester sérieuse. Au point d’aller chercher une première victoire dans un troisième match depuis 2006 face au Togo ?

Ne pas faire tourner le compteur

Le Mondial allemand reste à ce jour le dernier où le sort des Bleus n’était pas scellé après deux rencontres, en mal (2010) ou en bien (toutes les éditions suivantes). Si 2026 ne fera pas exception puisque les Bleus sont déjà sûrs d’accéder à la phase finale, obtenir la tête du groupe devant cette ambitieuse Norvège comporte plusieurs enjeux. À commencer par une question de… kilomètres. Tranquillement installés sur la côte Est, les Bleus n’ont que peu voyagé depuis l’entame de la compétition. Bonne nouvelle : ils ont l’opportunité de rejouer dans les mêmes stades qu’au premier tour : New York, Philadelphie et Boston (in that order). Si un crochet par Dallas s’imposera en cas de dernier carré, cela représente pas moins de 7 000 kilomètres d’avion économisés (et plus d’une quinzaine d’heures de vol). Pas vraiment négligeable pour les organismes, les supporters… et les porte-monnaie.

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Une réalité dont le staff de l’équipe de France a parfaitement conscience depuis bien avant le début des hostilités. « Je me doutais bien que le troisième match serait décisif pour l’ordre du classement dans ce groupe. Ce ne sera pas les mêmes déplacements, pas les mêmes équipes, se projetait Didier Deschamps la qualification tout juste acquise face à l’Irak. L’objectif reste d’obtenir la meilleure place. » Une manière de maintenir la pression sur une équipe qui n’a jamais marqué le moindre but dans le troisième match d’un Mondial depuis sa prise de fonction (0-0 contre l’Équateur en 2014 et le Danemark en 2018, 0-1 contre la Tunisie en 2022).

Pas de rendez-vous chez les coiffeurs

Quatre ans après avoir aligné Axel Disasi et Eduardo Camavinga comme latéraux et Mattéo Guendouzi ailier gauche contre les Aigles de Carthage, le staff tricolore ne devrait pas se laisser tenter par un turn-over aussi large. Selon les derniers échos, seuls Malo Gusto et Maxence Lacroix pourraient se voir offrir une première titularisation dans le tournoi. Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué sont eux attendus de retour dans le XI après un détour par le banc face à l’Irak. Avec l’idée de trouver des réponses à plusieurs questions qui continuent d’entourer un collectif en quête de sacre. Quel est le meilleur tandem pour rouler le plus loin au milieu ? Quel Parisien représente le mieux la gauche offensive ? Y a-t-il une roue de secours digne de ce nom en cas de défaillance de William Saliba ?

Dans un collectif où au minimum cinq ou six remplaçants semblent avoir leur mot à dire et du talent à apporter au moulin, il va falloir trouver comment faire tourner tous ces rouages de manière optimale. Et si le rêve mondial ne s’effondrera pas sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough, dans la banlieue de Boston, se frotter avec sérieux à l’adversaire le plus coriace de ce premier tour ne pourra que servir pour une suite qui s’annonce tortueuse, quel que soit le chemin emprunté. Si Erling Braut Haaland et la Norvège, absents du rendez-vous mondial depuis 1998, peuvent se permettre de relativiser l’ampleur de la rencontre – du moins en apparence – une sélection qui a disputé quatre finales sur les sept dernières éditions et ambitionne d’en jouer une cinquième n’a pas ce luxe. Et si ce choc permet de simplement répéter une nouvelle fois ses gammes en cas d’interruption prolongée, c’est toujours ça de pris.

Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège