Les différents scénarios possibles pour la France en 16es de finale

Tous les buts comptent. C’est ce que les Bleus ont pu se dire après cette drôle de journée à Philadelphie et après avoir vu la Norvège valider elle aussi sa qualification dans la nuit de lundi à mardi (en France) en terrassant le Sénégal.

Jusqu’au deuxième but d’Ismaïla Sarr dans le temps additionnel, l’équipe de France se disait qu’elle aurait pu mettre un ou deux buts de plus contre l’Irak pour avoir son destin entre ses mains pour la première place du groupe… qu’elle occupe finalement grâce à ce 3-2 qui lui permet de passer devant Erling Haaland et ses copains (+5 pour les Bleus, +4 pour la Norvège).

Des retrouvailles avec la Côte d’Ivoire ou un meilleur 3e

La France aura donc besoin d’un nul contre la Norvège, vendredi soir, pour finir leader du groupe I, quand les Norvégiens auront l’obligation de l’emporter pour prendre la tête.

Finir premier, ce serait une bonne idée pour rester dans le coin au moins jusqu’en demi-finales, alors qu’une deuxième place enverrait les Bleus du côté de Dallas pour un seizième de finale où ils pourraient retrouver la Côte d’Ivoire, victorieuse à la Beaujoire pendant la préparation.

En cas de première place, la France serait opposée à un troisième de groupe (C, D, F, G ou H) dans le New Jersey, avant peut-être de croiser la route de l’Allemagne en huitièmes de finale.

Le voilà, le 0-0 du troisième match de poule (oui, on sait, la Tunisie).

Il va faire très chaud dans le groupe de la France