Bruno Genesio demande de la patience aux supporters

La patience est mère de toutes les vertus paraît-il. Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son stage de préparation aux Pays-Bas, Bruno Genesio a tenu à s’adresser aux supporters olympiens lors d’une zone mixte avec les journalistes présents au KNVB Campus de Zeist.

Une situation difficile pour toutes les parties

Si le mercato a eu du mal à se lancer du côté des Phocéens, la tendance pourrait nettement s’accélérer ces prochains jours. Alors que Facundo Medina et Gerónimo Rulli devraient être les prochains à quitter la cité phocéenne, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg pourraient également suivre. De quoi pouvoir enfin lancer le recrutement pour la saison 2026-2027. C’est dans ce sens que l’entraîneur olympien a tenu à adresser quelques mots aux supporters comme le rapporte RMC Sport : « Je leur dis que je les comprends. Il faut qu’ils soient patients même si je sais que ce n’est jamais simple dans notre métier. On a conscience que ce n’est pas l’idéal. Il faut qu’ils soient aussi conscients que nous, on est lucides sur la situation ».

L’ancien coach de Lille a également tenu à se montrer transparent avec les amoureux du club marseillais : « Ce n’est pas idéal de faire une préparation et d’entendre qu’un tel va partir, qu’un tel peut partir. Quasiment chaque jour, c’est un nom différent. Je ne vais pas vous dire que c’est l’idéal pour un entraîneur, pour un groupe ou pour des supporters, ça serait mentir. Et je n’ai pas envie de leur mentir. »

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Le technicien de 59 ans a en tout cas appelé de ses vœux à posséder un groupe ambitieux pour bien figurer en Ligue 1, sans toutefois aborder ce qu’il en sera pour la Ligue Europa que les Marseillais disputeront également cette saison : « Ce que j’ai envie de leur dire, c’est que nous, notre ambition, c’est d’avoir une équipe compétitive pour le championnat parce qu’on est à Marseille. Le club se doit d’être ambitieux. Quel que soit le groupe qu’on aura au 31 août, ce qui est sûr, c’est que ce sera un groupe qui aura des valeurs. Après, je ne suis pas voyant, je ne sais pas ce qui se passera au niveau de la saison. Mais en tout cas il y aura des valeurs qui, je pense, correspondent aussi à l’esprit des supporters marseillais.»

Reste à voir à quoi ressemblera le premier onze de départ de Pep Genesio le 21 août prochain.

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