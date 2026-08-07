À cause de la crise migratoire à Ceuta, le Barça annule un match amical à Tanger

Barça pas là. Alors que le FC Barcelone devait disputer un match amical ce samedi 15 août à Tanger, face à l’Ittihad Riadhi, le club catalan a annoncé que la rencontre était annulée. « Compte tenu du contexte et des incertitudes actuelles, le FC Barcelone estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ce match », a écrit ce jeudi soir le club de Joan Laporta.

Crise à quelques kilomètres du lieu de la rencontre

Ceuta, située à 45 kilomètres à vol d’oiseau de Tanger, est une enclave espagnole qui a été le théâtre de 72 000 entrées illégales de migrants en quelques jours, rapportait l’AFP, provoquant une crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne. Ces tentatives d’entrer sur le territoire espagnol se faisant en partie à la nage, par la mer Méditerranée, près de 80 morts sont actuellement recensés, dont Faten Ben Amar El Azizi, joueuse du Maghreb Athlétique de Tétouan.

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Dans ce contexte, après la rencontre amicale sur le terrain de Birmingham City (2-2, 3-2 t.ab.), et celles face à Nottingham Forest et l’Udinese en Italie ce samedi, le Barça ne rejouera que le 19 août, à domicilecontre Al-Ahly, pour le Trophée Gamper, quatre jours avant le lancement de la Liga.

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