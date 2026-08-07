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L'ancien Montpelliérain Junior Sambia retrouve un club en Ligue 2

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L'ancien Montpelliérain Junior Sambia retrouve un club en Ligue 2

Junior s’en va. Après trois saisons en Italie, passées entre la Salernitana, reléguée en Serie B en 2024, et Empoli, l’ancien Montpelliérain de 29 ans Junior Sambia (111 matchs de Ligue 1) était sans club depuis la fin de la saison 2024-2025. Il vient de s’engager pour une saison à Clermont, où il retrouve le directeur sportif Karim Fradin et la Ligue 2 qu’il avait connus à Niort (71 rencontres entre 2015 et 2017). Les Auvergnants lancent leur championnat ce samedi avec la réception de Reims (20h45).

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Un redémarrage avec la Centrafrique

Le latéral-piston droit, touché gravement par le Covid-19 en 2020, avait repris la compétition officielle en juin dernier, en disputant ses deux premiers matchs internationaux avec la République centrafricaine. Il était dans le groupe des derniers 13ᵉ de Ligue 2 depuis une dizaine de jours et avait disputé une partie du dernier match amical contre Grenoble ce samedi (1-1).

Un joueur de moins pour l’UNFP FC.

Top 10 : ces clubs disparus

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