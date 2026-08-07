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Le carton de Twente, Escaldes en marche vers l'histoire : que s'est-il passé en Ligue Conférence ?

LB
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Le carton de Twente, Escaldes en marche vers l'histoire : que s'est-il passé en Ligue Conférence ?

Le retour des belles histoires. Plusieurs matchs allers du troisième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence se disputaient ce jeudi. Avec encore 54 équipes en lice, la lutte pour accéder aux barrages de C4 continue de faire rage.

Les cadors au rendez-vous

Les cartons du soir ont été signés par le Hajduk Split sur la pelouse des Lituaniens du Zalgiris Vilnius (2-5) et Twente contre le Dunajská Streda (6-0). C’est également bien engagé pour l’Ajax qui s’est imposé à la Johan Cruyff Arena contre les Irlandais de Shelbourne (3-1), avec notamment un penalty inscrit par Mika Godts pisté par le PSG lors de ce mercato, même si l’ailier belge en a également manqué un dans la même rencontre.

Le Dynamo Kyiv s’est imposé dans le choc de ce 3e tour contre Qarabağ grâce à la réalisation de Matviy Ponomarenko (1-0), même score pour La Gantoise face à Göteborg (0-1) et Braga contre le Dinamo Minsk (1-0).

L’Inter Escaldes au carrefour de l’histoire du football andorran

Seul représentant andorran à ce stade de la compétition, l’Inter Escaldes a triomphé des Estoniens de Flora (2-0). Un succès acquis grâce à l’ouverture du score de Faysal Chouaib dès l’entame du match (1-0, 5e) et le but du break inscrit par Domi Berlanga peu après l’heure de jeu (2-0, 62e). Une performance historique puisqu’Andorre est l’une des trois nations n’ayant jamais eu de club participant à la phase finale d’une compétition européenne. Escaldes pourrait donc marquer l’histoire du pays en rejoignant la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence. Mais avant cela, il faudra remporter le match retour en Estonie et passer l’épreuve du barrage.

Si vous vous demandiez ce que devient Teemu Pukki, il a inscrit le but de l’égalisation pour le HJK Helsinki contre Motherwell (1-1), une minute après son entrée en jeu.

Un ex-buteur de Saint-Étienne raccroche les crampons

LB

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