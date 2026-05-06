Un ex-buteur de Saint-Étienne raccroche les crampons

Les commentateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Ricky van Wolfswinkel (37 ans) a annoncé, mercredi matin, la fin de sa carrière à l’issue de la saison.

L’attaquant néerlandais du FC Twente a fait part de la nouvelle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club : « Après dix-huit ans au plus haut niveau, arrive un moment où l’on sent qu’il est temps d’arrêter. Ce qui n’était au départ qu’un rêve est devenu une vie. J’ai tout donné : chaque entraînement, chaque match, chaque instant. »

Une courte expérience verte

Passé par le Sporting CP ou encore le FC Bâle, Ricky van Wolfswinkel a été prêté une saison à l’AS Saint-Étienne (2014-2015) par Norwich. L’attaquant néerlandais, auteur de 9 buts en 40 apparitions avec les Verts, s’est illustré un soir de novembre 2014, en inscrivant un but dans le derby remporté face à l’Olympique lyonnais (3-0).

Après la belle vie de footballeur, place à la retraite pour Ricky.

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