Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »

« Let it all work out, let it all work out », chante Sampha dans Indecision, une chanson utilisée par Arsenal et ses supporters. Trust the process, ça a pris du temps mais, enfin, Arsenal exulte : ils sont en finale de Ligue des champions ! La victoire en demies face à l’Atlético ne leur offre pas encore de titre mais l’occasion de s’en rapprocher un peu plus. Alors, ce mardi, quand l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre, tout l’Emirates Stadium a célébré chaudement la qualification.

Le bal des grincheux

La fête n’était pas au goût de la légende de Manchester United Wayne Rooney. Sur Prime Video Sport, l’Anglais s’insurge : « Ils méritent d’être finalistes, mais ils ne l’ont pas encore gagnée (la compétition). Je trouve que les célébrations sont un peu trop démesurées. Célébrez quand vous gagnez ! » Et Rooney est bien placé pour le savoir. En 2009 et en 2011, le Wonder Boy et les Red Devils se sont qualifiés pour la finale de la C1. Mais ces deux fois, ils se sont inclinés face au FC Barcelone…

Et lui, il avait célébré la qualification de Manchester United face à Lyon en Ligue Europa ?

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