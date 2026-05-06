S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Arsenal-Atlético de Madrid (1-0)

Bukayo Saka sait qui il préfère affronter en finale

TC
8 Réactions
Bukayo Saka sait qui il préfère affronter en finale

Bukayo sort les crocs. Interrogé par Micah Richards au micro de CBS après la qualification d’Arsenal en finale de la Ligue des champions, Bukayo Saka n’a pas semblé hésiter sur l’identité de l’adversaire qu’il préférerait affronter le 30 mai prochain à Budapest.

Après avoir assuré qu’il regarderait attentivement la demi-finale entre le PSG et le Bayern, l’unique buteur du mardi a déclaré qu’il allait faire « une réponse pour les médias » avant d’ajouter : « Mais tu sais très bien qui on veut affronter en finale. »

Le Bayern plutôt que le PSG

Même si la réponse semble logique pour certains, elle interroge et peut laisser place aux deux interprétations. Les Gunners ont déjà affronté les Bavarois il y a quelques mois, avec à la clé une cinglante victoire à l’Emirates Stadium (3-1). Les joueurs d’Arsenal auraient peut-être une préférence pour affronter une équipe qu’ils ont déjà battue, plutôt que le Paris Saint-Germain, qui les avait éliminés aux portes de la finale la saison dernière.

Plutôt baguette ou choucroute ?

Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.