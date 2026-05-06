Bukayo Saka sait qui il préfère affronter en finale

Bukayo sort les crocs. Interrogé par Micah Richards au micro de CBS après la qualification d’Arsenal en finale de la Ligue des champions, Bukayo Saka n’a pas semblé hésiter sur l’identité de l’adversaire qu’il préférerait affronter le 30 mai prochain à Budapest.

Après avoir assuré qu’il regarderait attentivement la demi-finale entre le PSG et le Bayern, l’unique buteur du mardi a déclaré qu’il allait faire « une réponse pour les médias » avant d’ajouter : « Mais tu sais très bien qui on veut affronter en finale. »

"I’ve never seen the Emirates like this in my whole career." 🤩 Bukayo Saka praises the atmosphere created by the Arsenal supporters 💐 pic.twitter.com/qHATR8FFfV — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

Le Bayern plutôt que le PSG

Même si la réponse semble logique pour certains, elle interroge et peut laisser place aux deux interprétations. Les Gunners ont déjà affronté les Bavarois il y a quelques mois, avec à la clé une cinglante victoire à l’Emirates Stadium (3-1). Les joueurs d’Arsenal auraient peut-être une préférence pour affronter une équipe qu’ils ont déjà battue, plutôt que le Paris Saint-Germain, qui les avait éliminés aux portes de la finale la saison dernière.

Plutôt baguette ou choucroute ?

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