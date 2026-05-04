La banderole des ultras de l’OL pour l’actrice porno Khalamité

La dalle lyonnaise. C’était la fête au Groupama Stadium ce dimanche soir à l’occasion de la victoire de l’OL contre le Stade rennais, mais il n’y a pas que le foot dans la vie. Pendant la rencontre, une partie de la tribune nord a déployé une banderole à l’intention de Khalamité, une actrice porno installée dans la ville de Lyon, qui a récemment annoncé la fin de sa carrière dans le 7e art : « Une retraite anticipée, Khalamité, une dernière avec l’Inté ? » Une invitation douteuse pour une last dance avec le virage Intermédiaire, une section de la tribune nord.

Fin de carrière anticipée

Le message n’a pas tardé à faire réagir la principale intéressée : « J’arrive pas à savoir si c’est terrible ou iconique, dans tous les cas, je félicite l’effort. » Une réponse pleine d’ironie pour la jeune femme aux cheveux bleus, qui a annoncé il y a quelques jours vouloir raccrocher les crampons pour se concentrer sur d’autres activités : « Ce n’est ni un coup de com, ni un coup de pub. Je vais me concentrer sur ce que j’ai envie de faire. »

Bonne technique pour ramener Canal+ dans le game de la Ligue 1.

Une prolongation à venir à l’OL