Endrick prêt à rester un peu plus longtemps que prévu à l’OL ?

Le Real Madrid, bof, ça ne fait plus trop rêver. Ce n’est pas du tout ce qu’a laissé entendre Endrick, ce dimanche soir, après le succès spectaculaire de l’OL contre Rennes (4-2), mais le Brésilien a dit beaucoup de bien de son club éphémère après avoir fait trembler les filets du Groupama Stadium.

En prêt jusqu’à la fin de saison à Lyon depuis cet hiver, l’attaquant de 19 ans n’a pas totalement fermé la porte à l’idée (improbable ?) que l’aventure entre les Gones et lui dure un peu plus longtemps.

Un choix à faire avec Dieu et sa femme

« Je ne sais pas, je suis très content ici, je me sens très bien. Je suis prêté, je suis content avec mes coéquipiers, tout se passe très bien. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, on verra, a résumé Endrick au micro de Ligue 1+. Je vais confier tout ça à Dieu, et on verra ce qui se passera. Si je dois rester à Madrid, je resterai à Madrid, si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici, ils font tout pour me mettre dans les meilleures conditions. »

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En ajoutant une pièce dans la machine et sa compagne dans le processus de décision quelques minutes plus tard en zone mixte : « C’est comme je le dis toujours. Si c’est pour rester ici, si c’est pour retourner au Real Madrid, si c’est pour aller ailleurs, je vais faire ce que Dieu me dit. Je remercie Dieu d’être venu ici. Je suis très heureux d’être ici. Mais c’est ça, je ferai ce que Dieu me dit de faire, ce que ma femme aussi me dit de faire. »

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