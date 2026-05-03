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Benfica rage à sa manière contre l’arbitrage

TB
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Benfica rage à sa manière contre l’arbitrage

Au moins, ils font preuve d’originalité. Tenu en échec et réduit à dix sur la pelouse de Famalicão samedi soir (2-2), le club de Benfica n’a pas digéré cette contre-performance. Surtout dans un week-end qui a vu le FC Porto être sacré champion du Portugal. Alors les Aigles ont dégainé avec humour sur les réseaux sociaux, décernant le titre d’homme du match… à l’arbitre de la rencontre, Gustavo Correia.

Une drôle de manière de rager pour Benfica, qui va désormais devoir se concentrer sur la lutte pour la deuxième place avec le Sporting CP.

Sinon, il restera toujours l’humour en ligne.

Un ancien de la maison pour coacher le Real Madrid ?

TB

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