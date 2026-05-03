Les larmes touchantes de Savanier

Foutue poussière dans l’œil. À la fin de la rencontre entre Montpellier et Clermont, qui s’est soldée par une victoire des visiteurs (2-1), Téji Savanier n’a pas pu contenir son émotion. Dès que le coup de sifflet a retenti, ce dernier a fondu en larmes, enlacé par ses coéquipiers au moment de faire un tour d’honneur.

Entré en jeu à la 77e minute à la place de Nathanël Mbuku, le milieu offensif a vraisemblablement joué ses dernières minutes au stade de la Mosson.

⚽ Ligue 2 : les larmes de Téji Savanier après la défaite contre Clermont Le meneur de jeu, au club depuis 2019, a certainement vécu son dernier match à la Mosson ➡️ https://t.co/MQ3vYyZohf pic.twitter.com/IQl2i2Rsir — ICI Hérault (@iciherault) May 3, 2026

Une légende du MHSC sur le départ ?

Tout n’a pas été simple cette saison pour Savanier, titularisé qu’à 15 reprises en championnat et gêné par une blessure au genou, mais le milieu a tout de même inscrit six buts et délivré quatre passes décisives. Au club depuis 2019, le joueur de 34 ans est en fin de contrat en juin prochain. Ces pleurs viennent donner un indice sur la suite des événements et le principal intéressé a relayé ce dimanche sur instagram de nombreux messages et photos de supporters le remerciant pour le service rendu.

Pour rappel, Savanier à Montpellier, c’est 209 matchs, 50 buts, 39 passes décisives, mais surtout énormément de beaux gestes qui resteront à jamais gravés dans les mémoires des supporters pailladins, qui ont tenu à lui rendre hommage à la fin de la rencontre en entonnant de nombreux chants.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Le match entre Amiens et Montpellier interrompu