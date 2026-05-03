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La technique astucieuse d’un arbitre pour ne pas subir la pression des joueurs

TM
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La technique astucieuse d’un arbitre pour ne pas subir la pression des joueurs

Nos arbitres ont du talent. Lors de la rencontre entre Nice et Lens, qui s’est soldé sur un match nul (1-1), Thomas Léonard a fait preuve d’ingénosité. Dans la foulée d’un but inscrit par Ali Abdi suite à un coup franc frappé par Sofiane Diop (81e), l’homme en noir, acculé par les joueurs, a innové en traçant une ligne sur la pelouse pour échanger en toute tranquillité avec les arbitres VAR à propos de la situation.

https://tiwtter.com/ligue1plus/status/2050680013326852352?s=20

Une idée qui pourrait faire des émules

Si Abdi a bien tenté de perturber Thomas Lénoard, ce dernier a pointé la ligne qu’il avait tracé et aucun joueur n’a osé la franchir. Cette idée a provoqué un fou rire chez les commentateurs de Ligue1+, qui ont tout de même tenu à féliciter l’arbitre pour son geste.

Dans les secondes qui ont suivi, ce dernier a validé le but niçois, qui n’a franchement pas fait les affaires des Sang & Or, qui ont dû se contenter du point du nul. Conséquence, les hommes de Pierre Sage n’ont pas profité du nul du PSG contre Lorient (2-2) pour relancer le championnat et restent à six points du leader parisien.

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TM

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