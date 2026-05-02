Le PSG encore frustré par Lorient

PSG 2-2 Lorient

Buts : Mbaye (6e), Zaïre-Emery (62e) // Pagis (12e), Tosin (78e)

Ne pas vendre la peau du merlu avant de l’avoir pêché. Accroché au Moustoir en octobre, le PSG a une nouvelle fois partagé les points avec le FC Lorient ce samedi (2-2). L’équipe bis alignée par Luis Enrique a bien démarré sa partie puisqu’Yvon Mvogo a boxé le centre de Désiré Doué droit sur Ibrahim Mbaye et que le ballon a fini dans la cage (1-0, 6e). Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Renato Marin a cependant vite renoncé à ses rêves de clean sheet : libre de tout marquage, Pablo Pagis a tranquillement repris le centre de Panos Katséris pour égaliser (1-1, 12e).

😅 Pour son 1er but de 2026, Ibrahim Mbaye lance le PSG sur un véritable but gag !!!! pic.twitter.com/vBXrgjFu9B — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 2, 2026

Suite des hostilités en deuxième période : Warren Zaïre-Emery a fait mouche d’une frappe aux 20 mètres, 45 secondes après son entrée en jeu, sur son premier ballon (2-1, 62e). Mais Lorient est encore revenu. La passe en retrait du jeune Pierre Mounguengue (18 ans) a été interceptée par Aiyegun Tosin, qui a laissé Lucas Beraldo sur place et éliminé Willian Pacho afin de faire déchanter le Parc (2-2, 78e).

Lucas Hernandez (85e) et Senny Mayulu (88e) ont tour à tour fait trembler le poteau, mais sans succès : le PSG se contente d’un nul et ne tue pas (encore) la course au titre. En déplacement à Nice, Lens aura l’occasion de revenir à quatre points en cas de victoire samedi soir.

En maintenant, direction Munich !

Pour Luis Enrique, le championnat reste ouvert