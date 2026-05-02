S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J32
  • PSG-Lorient (2-2)

Le PSG encore frustré par Lorient

QB
14 Réactions
Le PSG encore frustré par Lorient

PSG 2-2 Lorient

Buts : Mbaye (6e), Zaïre-Emery (62e) // Pagis (12e), Tosin (78e)

Ne pas vendre la peau du merlu avant de l’avoir pêché. Accroché au Moustoir en octobre, le PSG a une nouvelle fois partagé les points avec le FC Lorient ce samedi (2-2). L’équipe bis alignée par Luis Enrique a bien démarré sa partie puisqu’Yvon Mvogo a boxé le centre de Désiré Doué droit sur Ibrahim Mbaye et que le ballon a fini dans la cage (1-0, 6e). Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Renato Marin a cependant vite renoncé à ses rêves de clean sheet : libre de tout marquage, Pablo Pagis a tranquillement repris le centre de Panos Katséris pour égaliser (1-1, 12e).

Suite des hostilités en deuxième période : Warren Zaïre-Emery a fait mouche d’une frappe aux 20 mètres, 45 secondes après son entrée en jeu, sur son premier ballon (2-1, 62e). Mais Lorient est encore revenu. La passe en retrait du jeune Pierre Mounguengue (18 ans) a été interceptée par Aiyegun Tosin, qui a laissé Lucas Beraldo sur place et éliminé Willian Pacho afin de faire déchanter le Parc (2-2, 78e).

Lucas Hernandez (85e) et Senny Mayulu (88e) ont tour à tour fait trembler le poteau, mais sans succès : le PSG se contente d’un nul et ne tue pas (encore) la course au titre. En déplacement à Nice, Lens aura l’occasion de revenir à quatre points en cas de victoire samedi soir.

En maintenant, direction Munich !

Pour Luis Enrique, le championnat reste ouvert

QB

À lire aussi
22
Revivez PSG-Lorient (2-2)
  • Ligue 1
  • J32
  • PSG-Lorient
Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-Lorient (2-2)
Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)
30
Revivez Nantes-Marseille (3-0)
Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.