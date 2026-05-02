Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient

Il faut que tu respires. Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Lorient ce samedi à 17 heures, le groupe parisien communiqué en fin de matinée traduit la volonté de Luis Enrique de faire souffler quelques cadres avant le déplacement périlleux qui l’attend mardi prochain à l’Allianz Arena de Munich pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern.

Un petit nouveau dans les bois

Déjà privé d’Illya Zabarnyi et de Gonçalo Ramos (suspendus) et d’une poignée de blessés (Hakimi, qui manquera la demie retour, Quentin Ndjantou et, surtout, ce gros poissard de Lucas Chevalier), l’entraîneur du PSG a choisi de faire souffler trois cadres : Nuno Mendes, carbonisé par Michael Olise, Vitinha et Matveï Safonov.

Par conséquent, c’est un débutant qui gardera les bois parisiens face aux Merlus : Renato Marin, 19 ans, connaîtra sa première titularisation en Ligue 1 et sera suppléé par Arthur Vignaud.

Attention au surmenage, sous peine de vivre le même feuilleton que le Bayern au mois de mars.

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