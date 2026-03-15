Le Bayern Munich perd ses trois gardiens en une semaine

Vous avez dit hécatombe ? Avec quel gardien le Bayern Munich va-t-il bien pouvoir affronter l’Atalanta en huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi prochain ? Pas Manuel Neuer, blessé au mollet et absent jusqu’à la prochaine trêve internationale. Pas Jonas Ubrig non plus, le remplaçant attitré du cyborg a été victime d’une commotion cérébrale contre l’Atalanta.

Il restait bien ce bon vieux Sven Ulreich, sauf que celui qui est désormais troisième dans la hiérarchie est sorti de sa prestation contre Francfort de ce samedi avec une gène à la cuisse. Des examens ad hoc ont révélé « une déchirure fibrillaire au niveau des adducteurs de la cuisse droite », a précisé son club ce dimanche, sans révéler la durée de son indisponibilité.

Taper dans la réserve

Contre Bergame, Vincent Kompany n’a donc plus vraiment l’embarras du choix, d’autant plus que le titulaire de l’équipe-réserve, Leon Klanac, est lui aussi blessé depuis la trêve hivernale. Il lui reste donc, au choix, un certain Jannis Bärtl (19 ans), gardien remplaçant de la réserve, ou un certain Leonard Prescott (16 ans), numéro 1 de l’équipe U19.

Un tel coup de pouce du destin, ça ne se refuse pas.

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