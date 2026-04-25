Antonio Conte charge Lukaku

La fin de l’idylle ? Le torchon brûle entre Antonio Conte et Romelu Lukaku. À la suite de la large victoire des Napolitains face à la Cremonese vendredi soir (4-0), l’entraîneur italien a publiquement pointé du doigt l’attitude de Romelu Lukaku, blessé, qui a fait un aller-retour express entre la Belgique et la cité parthénopéenne, au micro de DAZN.

« Je n’ai pas eu l’occasion de lui parler, je sais que l’un de nos directeurs l’a fait et qu’il est venu au centre d’entraînement. Mon bureau est là-bas, mais personne n’est venu frapper à ma porte, a soufflé celui qui a également coaché l’international belge à l’Inter Milan. J’étais déçu. Je m’attendais à un message, un petit mot. Dans ce genre de situation, l’entraîneur essaie de comprendre tout le monde, mais personne ne fait l’effort de le comprendre. Je ne m’attendais pas à ça. »

Jamais titularisé cette saison

Victime d’une déchirure musculaire lors de la préparation estivale, l’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’a jamais été titularisé et a dû se contenter de 64 petites minutes de jeu.

Ces statistiques contrastent forcément avec ses 14 buts et 10 passes décisives en 36 matchs la saison dernière. Aucune date de retour de Lukaku n’a été arrêtée à ce jour.

Ça sent le sapin.

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