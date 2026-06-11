Pronostic Mexique Afrique du Sud : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Mexique Afrique du Sud : découvrez notre analyse, les meilleures cotes et le pari vainqueur pour la Coupe du monde 2026. Victoire du Mexique recommandée.

Informations clés Mexique : 3 victoires consécutives, aucune défaite lors des 5 derniers matchs.

Afrique du Sud : 5 matchs sans victoire, défense fragile (6 buts encaissés).

Absence clé : Teboho Mokoena (Afrique du Sud) suspendu pour accumulation de cartons.

Aucune confrontation récente entre Mexique et Afrique du Sud.

Le match se joue au Mexico City Stadium devant 87 000 supporters.

Infos du match Stade Mexico City Stadium (Mexico City, Mexico) — capacité 87 000 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Mexique Javier Aguirre Entraîneur Afrique du Sud Hugo Broos

Le Mexique débarque à domicile avec trois victoires consécutives dans les valises et l’Azteca prêt à rugir. Face à une Afrique du Sud qui peine à gagner – cinq matchs sans victoire – le contraste est saisissant. Les chiffres sont clairs : la défense mexicaine a tenu sa cage inviolée trois fois sur les cinq dernières rencontres, tandis que les Bafana Bafana affichent un seule clean sheet sur la même période. Première journée de Coupe du monde, pression maximale côté hôte, mais Hugo Broos devra composer sans Teboho Mokoena, suspendu. L’avantage du terrain et la dynamique font clairement pencher la balance dans ce Mexique – Afrique du Sud.

Avantage Mexique sur la dynamique et la solidité

Forme récente du Mexique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-05 Mexique 5-1 Serbie W 2026-05-31 Mexique 1-0 Australie W 2026-05-23 Mexique 2-0 Ghana W 2026-04-01 Mexique 1-1 Belgique D 2026-03-29 Mexique 0-0 Portugal D

Neuf buts marqués, deux encaissés, aucune défaite sur les cinq dernières sorties. Le Mexique n’a encaissé qu’un but en trois matchs de préparation, dont une démonstration offensive face à la Serbie (5-1). Raúl Jiménez a retrouvé le chemin des filets, la confiance est palpable. Javier Aguirre tient un groupe solide, qui combine expérience et jeunesse. L’attaque tourne, la défense verrouille.

Forme récente de l’Afrique du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-06 Jamaïque 1-1 Afrique du Sud D 2026-05-29 Afrique du Sud 0-0 Nicaragua D 2026-03-31 Afrique du Sud 1-2 Panama L 2026-03-27 Afrique du Sud 1-1 Panama D 2026-01-04 Afrique du Sud 1-2 Cameroun L

Zéro victoire, quatre buts inscrits, six encaissés. L’Afrique du Sud a du mal à transformer ses efforts en succès. Deux nuls consécutifs, mais aucun déclic offensif. La défense vacille souvent, et la suspension de Mokoena n’arrange rien à la stabilité du onze de Broos. Aucune victoire à l’extérieur sur cette série, la dynamique n’inspire pas confiance.

Le contexte du match

Mexique – Afrique du Sud marque l’ouverture de la Coupe du monde 2026 avec une forte attente autour du pays hôte. Les deux équipes ne se sont jamais croisées récemment, ce qui ajoute un parfum d’inédit à cette affiche. La pression sera donc maximale pour les joueurs mexicains devant leur public. À l’occasion de cette Coupe du monde, certains supporters ne pourront pas assister à la fête : les supporters ivoiriens privés de Coupe du monde faute de visas illustrent bien les difficultés rencontrées pour se rendre sur place.

Bonus de bienvenue · Winamax🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €. Profitez du bonus →

► Le pari « Mexique vainqueur » est coté à 1,40 ► Le pari « Mexique vainqueur » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : 🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €.

Rendez-vous sur Winamax pour s’inscrire

Effectuez votre premier dépôt et placez votre premier pari sportif (simple ou combiné)

Si votre pari est perdant, Winamax vous rembourse en cash, dans la limite de 100 €

Exemple : Misez 50 € sur « Mexique vainqueur » pour tenter de remporter 70 € de gains potentiels (cote 1,40)

Mexique vainqueur » pour tenter de remporter 70 € de gains potentiels (cote 1,40) En cas de perte, votre mise est recréditée en cash directement sur votre compte

Offre réservée aux nouveaux inscrits majeurs, une seule fois par personne

Par ailleurs, la Coupe du monde influe sur l’organisation de certaines villes : Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde, preuve de la portée mondiale de l’événement et de son impact local.

Notre pronostic et pari buteur

Buteur : Raúl Jiménez (cote 2.15) Jiménez vient de marquer lors du 5-1 face à la Serbie et reste le fer de lance de l’attaque mexicaine. La défense sud-africaine a encaissé six buts en cinq matchs et sera privée de Mokoena. Un attaquant en confiance, une défense fébrile : la combinaison est tentante, même si rien n’est jamais joué d’avance dans ce Mexique – Afrique du Sud.

Favori à domicile, le Mexique a toutes les cartes. Mais dans un match d’ouverture de Coupe du monde, l’inattendu n’est jamais loin. Cette affiche Mexique – Afrique du Sud promet un duel intense sous le signe de la pression et de l’ambition.

En direct : Mexique - Afrique du Sud (0-0)