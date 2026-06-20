Gianni Infantino et le Premier ministre du Canada surpris en train de dédicacer un drapeau russe

La nouvelle polémique qu’on n’attendait pas. En marge du match entre le Canada et le Qatar, un supporter de la sélection nationale russe a réussi à faire dédicacer un drapeau de son pays au Président de la FIFA Gianni Infantino et au Premier ministre canadien Mark Carney.

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« Il m’a parlé en russe »

Sur les images publiées par le site sportif russe Championat, on voit les deux hommes, assis en tribune officielle, apposer leur signature sur la bannière tricolore, que le supporter, membre d’un groupe baptisé Nulevka (qui fait référence à la bière sans alcool), leur tend – mais en partie seulement. De telle sorte que les deux personnalités, restées assises, ne peuvent pas voir complètement le drapeau en question.

Cela dit, l’homme qui répond au nom d’Anton Chapovalov, affirme qu’Infantino lui a glissé quelques mots en russe : « Ok, merci ! » Le président de la FIFA a ensuite pris la pose avec le supporter donc la sélection est exclue des compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

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Au moins, il est cohérent avec ses déclarations.