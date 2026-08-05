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Tobin Heath va retrouver Portland

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Tobin Heath va retrouver Portland

Retour d’un jour. Après avoir annoncé la fin de sa carrière en juillet 2025, Tobin Heath va retrouver les couleurs des Thorns de Portland, où elle a passé sept saisons (2013 à 2020), à l’occasion d’une cérémonie d’avant-match prévue le 22 août prochain, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

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Une cérémonie d’avant-match prévu pour honorer sa carrière

Après une longue convalescence à la suite d’une grave blessure en août 2022, Tobin Heath avait finalement annoncé sa retraite des terrains le 11 juillet 2025. Plus d’un an plus tard, la mythique milieu de terrain américaine va rechausser les crampons le temps d’un dernier match. À l’occasion de la rencontre face au Denver Summit, celle qui compte 181 sélections avec les États-Unis sera honorée une dernière fois par les Thorns. Pour que la fête soit totale, celle qui a remporté la NWSL à deux reprises avec Portland en 2013 et 2017 va signer un contrat d’un jour avec la formation de l’Oregon, refouler la pelouse du Providence Park et achever en légende sa carrière qui l’a mené aux plus hauts sommets du football féminin mondial.

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